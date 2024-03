NanoString Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die aktuelle Dividendenrendite der Nanostring-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Nanostring war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Von insgesamt 13 Tagen waren zehn positiv, drei negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Nanostring daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nanostring liegt aktuell bei 39,93, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Nanostring eine Performance von -96,13 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -2,2 Prozent, was einer Underperformance von -93,92 Prozent für Nanostring bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,78 Prozent, wobei Nanostring 91,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.