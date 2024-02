NanoString Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Nanostring-Aktie erhält laut der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates zu Nanostring im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 16 USD, was einer potenziellen Performance von 24553,31 Prozent entspricht, da derzeit 0,0649 USD für die Aktie bezahlt werden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Laut Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen waren die Meinungen überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um Nanostring diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Nanostring-Aktie ein neutrales Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Nanostring beträgt 53,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 67,63 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen für Nanostring schlechter geworden ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Nanostring daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.