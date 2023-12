NanoString Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) für Nanostring liegt derzeit bei 32,08 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Nanostring-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für Nanostring liegt bei 4,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,73 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,98 USD führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nanostring. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität für Nanostring, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.