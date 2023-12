NanoString Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Nanostring im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") zeigt eine Rendite von -92,93 Prozent, was mehr als 109 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 23,24 Prozent, wobei Nanostring mit 116,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Nanostring mit einem Kurs von 0,79 USD inzwischen -17,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -80,96 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Nanostring bei 28,81, was als überverkauft gilt und daher die Einstufung "Gut" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" bezüglich des RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat erfährt die Aktie weder bedeutend mehr noch weniger Beachtung als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nanostring-Aktie ein "Gut"-Rating.

NanoString kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich NanoString jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen NanoString-Analyse.

NanoString: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...