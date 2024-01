NanoRepro Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Derzeit wird die Aktie von Nanorepro als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist dies eine Unterbewertung um 92 Prozent. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nanorepro derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 0,29 Prozentpunkte (6,3 % gegenüber 6,01 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie wird auch berücksichtigt. Laut Analysten sind die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. In den vergangenen Tagen wurden auch hauptsächlich neutrale Themen rund um Nanorepro diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nanorepro-Aktie zeigt keine überkaufte oder unterkaufte Situation an. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 64) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 57,79) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Nanorepro basierend auf dem KGV, der Dividendenpolitik, der Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.

