NanoRepro Aktie: Neue Entwicklungen auf dem Radar!

Experten sind der Meinung, dass die Aktie der NanoRepro auf langfristiger Basis eine gute Investition ist. Insbesondere von den 18 Analysten wird die Aktie mit 2 “Gut”-Bewertungen und einer “Neutral”-Einschätzung positiv bewertet. Kurzfristig schneidet das Unternehmen ähnlich gut ab: In einem Monat haben sich 2 “Gut”-Bewertungen und eine “Neutral”-Stellungnahme angesammelt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Die veranschlagte mittlere Kursziel-Erwartung liegt bei 0,00 EUR, was einem aktuellen Schlusskurs von 1,91 EUR entspricht. Damit ergibt sich eine Erwartung von -100 Prozent für die Zukunft.

NanoRepro Aktienanalyse: Dividendenrendite im Fokus

Die NanoRepro-Aktie erfreut sich aktuell einer hohen Dividendenrendite von 21,37 Prozent und übertrifft damit den Durchschnittswert der Diagnostics & Research-Branche von...