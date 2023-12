NanoCarrier Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet, und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Für Nano Mrna ergibt sich ein RSI-Wert von 76,32, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 48,85, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Nano Mrna derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,38 % in der Biotechnologie. Aufgrund dieser Differenz von 2,38 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nano Mrna-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 209,25 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 194 JPY liegt. Dadurch ergibt sich eine Abweichung von -7,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 197,48 JPY, was einer Abweichung von -1,76 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nano Mrna wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Nano Mrna auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.