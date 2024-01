Mit Nanning Chemical Industry wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal liegt das KGV mit 30,49 auf einem Niveau, das dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Abweichung vom Branchendurchschnitt beträgt derzeit 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangxi Huaxi Nonferrous Metal derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200-Kurs liegt bei 15,66 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie (12,2 CNH) um -22,09 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 12,59 CNH weist eine Abweichung von -3,1 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung für diesen Zeitraum führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich Guangxi Huaxi Nonferrous Metal in den letzten Monaten schwach war. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, und die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Guangxi Huaxi Nonferrous Metal im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" eine negative Differenz von -1,92 Prozent aufweist. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also auf Grundlage fundamentaler, technischer und weicher Faktoren eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal.