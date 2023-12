Nanning Chemical Industry Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der Durchschnitt des Schlusskurses lag bei 16,24 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,96 CNH lag, was einem Abweichung von -26,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 13,36 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -10,48 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie neutral bewertet, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0. Die Dividendenrendite von 0 % ist ebenfalls niedriger als der Branchendurchschnitt von 1,91 %, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde vermehrt negativ über die Aktie in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer schlechten Stimmung und einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie daher eine negative Bewertung aufgrund der technischen Analyse, der fundamentalen Kennzahlen, des Sentiments und der Dividende.