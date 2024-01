Nanning Chemical Industry Aktie: Ist es vollbracht?

Die Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In Bezug auf die technische Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage mit 15,86 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs von 12,58 CNH weicht davon um -20,68 Prozent ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man dagegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (12,85 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 30 angegeben. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ist Guangxi Huaxi Nonferrous Metal weder unterbewertet noch überbewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,38 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer Einstufung als "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet, die mit 0 % angegeben wird. Dies liegt 1,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Ertrag niedriger ist als im Durchschnitt.