Nanning Chemical Industry Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Guangxi Huaxi Nonferrous Metal hat ein KGV von 30,49, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 15,81 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie (12,55 CNH) um -20,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 weist mit 12,81 CNH eine Abweichung von -2,03 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche hat Guangxi Huaxi Nonferrous Metal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,33 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +5,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 5,55 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer guten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis gute Bewertung der Guangxi Huaxi Nonferrous Metal-Aktie auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien sowie der Anleger-Stimmung.