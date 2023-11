Nanjing Yunhai Special Metals Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Baowu Magnesium wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 92,94 Punkten, was darauf hinweist, dass Baowu Magnesium überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist Baowu Magnesium auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Baowu Magnesium ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,64 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf fundamentalen Grundlagen ein "Neutral".

Bei einer Dividendenrendite von 0,49 % liegt der Ertrag aus der Aktie von Baowu Magnesium unter dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau um 1,4 Prozentpunkte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse weist die Baowu Magnesium-Aktie eine Abweichung von -8,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.