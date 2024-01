Nanjing Yunhai Special Metals Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Baowu Magnesium-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 21,09 CNH gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,55 CNH, was einem Unterschied von -12,04 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 19,49 CNH, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (-4,82 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Baowu Magnesium-Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Aktienkurs von Baowu Magnesium erzielte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,23 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite 12,6 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -6,63 Prozent, und Baowu Magnesium liegt aktuell 12,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz um die Baowu Magnesium-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Baowu Magnesium in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Baowu Magnesium-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 42, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 58,37 weniger volatil und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt die Analyse der RSIs in beiden Fällen ein "Neutral"-Rating für die Baowu Magnesium-Aktie.