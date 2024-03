Nanjing Yunhai Special Metals Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Baowu Magnesium zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -34,49 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -23,2 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Baowu Magnesium mit 11,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Baowu Magnesium in den sozialen Medien zu erkennen. Es gab keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Baowu Magnesium unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aktie erhält daher insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Investition in die Aktie von Baowu Magnesium derzeit eine Dividendenrendite von 0,56 % erzielt werden, was 1,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, wodurch sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Für Baowu Magnesium liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 33,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 40,31 zeigt an, dass Baowu Magnesium weder überkauft noch -verkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Baowu Magnesium daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.