Nanjing Yunhai Special Metals Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Baowu Magnesium Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 19,96 CNH und der Aktienkurs bei 15,99 CNH, was einer Abweichung von -19,89 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 17,34 CNH zeigt eine negative Abweichung von -7,79 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baowu Magnesium liegt bei 27,5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 von 60 zeigt eine neutrale Situation an, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Baowu Magnesium Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Baowu Magnesium Aktie. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen führt jedoch zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.