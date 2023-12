Nanjing Yunhai Special Metals Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Baowu Magnesium hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Baowu Magnesium eine Underperformance von -11,03 Prozent aufweist. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8,2 Prozent, also auch unter diesem Wert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baowu Magnesium bei 51,59, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Baowu Magnesium mit 0,49 Prozent 1,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent, was die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu einem unrentablen Investment macht. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage für Baowu Magnesium liegt bei 51,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Baowu Magnesium hier überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Baowu Magnesium also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.