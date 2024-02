Nanjing Xinlian Electronics Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Nanjing Xinlian Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Outperformance von +2,95 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu fielen die Aktien dieser Branche im Durchschnitt um -7,51 Prozent. Der Sektor "Informationstechnologie" hatte eine mittlere Rendite von -12,85 Prozent im letzten Jahr, wobei Nanjing Xinlian Electronics um 8,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Nanjing Xinlian Electronics von 3,58 CNH als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -29,94 Prozent Entfernung vom GD200 (5,11 CNH) befindet. Gleichzeitig weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 4,67 CNH auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird, da der Abstand -23,34 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs von Nanjing Xinlian Electronics als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung für Nanjing Xinlian Electronics wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Ebenso wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nanjing Xinlian Electronics liegt bei 71,53, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.