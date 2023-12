Nanjing Xinlian Electronics Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nanjing Xinlian Electronics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 58,33 eine neutrale Bewertung an.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Xinlian Electronics liegt bei 37, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (5,06 CNH) vom aktuellen Schlusskurs (4,87 CNH) um -3,75 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,46 Prozent erzielt, was 22,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,15 Prozent, und Nanjing Xinlian Electronics liegt aktuell 17,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.