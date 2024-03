Nanjing Xinlian Electronics Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Aktie von Nanjing Xinlian Electronics wird derzeit mit einem Kurs von 4,27 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -2,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -15,94 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen betrifft, gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nanjing Xinlian Electronics in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Nanjing Xinlian Electronics unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche konnte Nanjing Xinlian Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,68 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,16 Prozent im Branchenvergleich für Nanjing Xinlian Electronics. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 16,73 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Xinlian Electronics einen Wert von 32 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.