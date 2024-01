Nanjing Xinjiekou Department Store Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs von Nanjing Xinjiekou Department Store hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,38 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche betrug in diesem Zeitraum -7,55 Prozent, wobei Nanjing Xinjiekou Department Store mit 7,83 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 49, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,07, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Nanjing Xinjiekou Department Store.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie mit 7,7 CNH 5,29 Prozent unter dem GD200 (8,13 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt einen Kurs von 7,76 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Nanjing Xinjiekou Department Store in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.