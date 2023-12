Nanjing Xinjiekou Department Store Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Nanjing Xinjiekou Department Store-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittswert von 8,16 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,46 CNH, was einem Unterschied von -8,58 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,76 CNH führt zu einer ähnlichen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -3,87 Prozent davon abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nanjing Xinjiekou Department Store-Aktie liegt bei 92,96, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 57,68 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nanjing Xinjiekou Department Store diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Nanjing Xinjiekou Department Store-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".