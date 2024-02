Nanjing Xinjiekou Department Store Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung der Anleger für Nanjing Xinjiekou Department Store in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten Tagen standen jedoch vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Gesamteinschätzung als "Neutral" bezeichnet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nanjing Xinjiekou Department Store-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI bei 68,19 liegt. Demnach wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") konnte Nanjing Xinjiekou Department Store eine Rendite von -15,38 Prozent erzielen, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -24,18 Prozent kommt, liegt die Rendite von Nanjing Xinjiekou Department Store mit 8,81 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Nanjing Xinjiekou Department Store-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt einen Abwärtstrend verzeichnet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 7,8 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,08 CNH liegt, was einer Abweichung von 22,05 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 7,22 CNH über dem letzten Schlusskurs von 6,08 CNH, was einer Abweichung von 15,79 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.