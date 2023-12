Nanjing Well Pharmaceutical Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,06 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 26,91 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 26,5 CNH nahe dem letzten Schlusskurs (+1,55 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 31,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 49,73 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 19,12 Prozent erzielt, was 27,41 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Angesichts dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.