Nanjing Well Pharmaceutical Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse der Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,05 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,45 CNH eine Abweichung von +1,54 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,44 CNH) weist mit einem letzten Schlusskurs von +0,04 Prozent eine ähnliche "Neutral"-Bewertung auf. Zusammenfassend erhält die Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf einem RSI7-Wert von 63,33 und einem RSI25-Wert von 53,22. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,12 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,27 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 27,27 Prozent über dem Durchschnittswert von -8,15 Prozent.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie somit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.