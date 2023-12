Nanjing Well Pharmaceutical Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,05 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,45 CNH liegt, was einer Abweichung von +1,54 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,44 CNH) weicht mit dem letzten Schlusskurs von 26,45 CNH nur um +0,04 Prozent ab. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral über Nanjing Well Pharmaceutical waren. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Daher wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer gegeben.

Im Branchenvergleich erzielte Nanjing Well Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,27 Prozent für Nanjing Well Pharmaceutical. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 27,27 Prozent über dem Durchschnitt von -8,15 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Nanjing Well Pharmaceutical neutral sind, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.