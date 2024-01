Nanjing Well Pharmaceutical Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie liegt der RSI bei 53,81, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt der RSI 58,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,12 Prozent erzielt, was 26,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nanjing Well Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,1 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,37 CNH weicht somit um +1,03 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,64 CNH) zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (-1,01 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nanjing Well Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für die Aktie gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.