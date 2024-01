Nanjing Well Pharmaceutical Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Nanjing Well Pharmaceutical liegt bei 82,31, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 58,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Nanjing Well Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,12 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche, die um -7,43 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,43 Prozent hatte, lag Nanjing Well Pharmaceutical um 26,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. In beiden Bereichen wird das Unternehmen daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Nanjing Well Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,14 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, wo ebenfalls eine Abweichung von -3,94 Prozent festgestellt wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.