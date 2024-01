Ist das alles gewesen, Energem?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Energem wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Energem-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt im neutralen Bereich (Wert: 46,74), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Energem somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Energem in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da es keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab, und die Intensität der Beiträge zu Energem in etwa im normalen Bereich lag. Dadurch bekommt die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Energem in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wie aus den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Energem-Aktie von 11,45 USD mit +4,19 Prozent Entfernung vom GD200 (10,99 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 11,33 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs der Energem-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.