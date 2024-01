Nanjing Tanker Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Diskussionen rund um Nanjing Tanker in den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger insgesamt positiv gestimmt sind. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Nanjing Tanker bei -38,13 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Marine"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 6,32 Prozent, wobei Nanjing Tanker mit 44,45 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt Nanjing Tanker mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Durchschnitt der Branche Marine von 4,61 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Tanker liegt bei 7, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Marine" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien heraus wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.