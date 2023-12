Nanjing Tanker Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die aktuelle Dividendenrendite von Nanjing Tanker liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 4,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Marinebranche bedeutet. Damit schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenausschüttung schlecht ab.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Nanjing Tanker war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nanjing Tanker daher eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Nanjing Tanker mit 2,77 CNH um -5,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als schlecht eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -15,29 Prozent, was auch langfristig eine schlechte Einstufung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Nanjing Tanker liegt bei 39,29 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 62,82, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält Nanjing Tanker somit in allen analysierten Punkten ein neutrales Rating.