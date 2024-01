Nanjing Tanker Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Nanjing Tanker verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -38,13 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 7,23 Prozent, was eine Underperformance von -45,36 Prozent für Nanjing Tanker bedeutet. Auch im "Energie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 45,36 Prozent unter dem Durchschnitt ab. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nanjing Tanker mit 0 Prozent 4,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Marine" beträgt 4 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nanjing Tanker waren in den letzten Wochen negativ. Die Stimmung bei den Marktteilnehmern war ebenfalls schlecht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nanjing Tanker-Aktie mit -5,35 Prozent unter dem GD200 (3,18 CNH) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 2,87 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Nanjing Tanker-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.