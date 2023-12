Zhuhai Orbita Aerospace Science-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten beiden Wochen wurde Zhuhai Aerospace Microchips Science & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Zhuhai Aerospace Microchips Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von 77,97 Prozent erzielt. Das liegt 64,78 Prozent über dem Durchschnitt (13,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -7,28 Prozent, was bedeutet, dass Zhuhai Aerospace Microchips Science & aktuell 85,25 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Zhuhai Aerospace Microchips Science & liegt derzeit bei 0 %, nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,92 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zhuhai Aerospace Microchips Science & bei 182,41, was ähnlich ist wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

