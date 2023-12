Nanjing Sinolife United Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Nanjing Sinolife United hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte eine Dividende von 0 %, was 6,45 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nanjing Sinolife United in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 75 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche (0,21 Prozent) deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +15 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -11,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in der kurzfristigeren Analyse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.