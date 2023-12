Nanjing Securities Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nanjing Securities-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 81, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,02 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nanjing Securities.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nanjing Securities-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,38 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,89 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,09 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger sowie der Branchenvergleich zeigen ebenfalls ein neutrales Bild. Die Kommentare zu Nanjing Securities auf sozialen Plattformen waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche hat Nanjing Securities in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,91 Prozent gezeigt, während der Finanzsektor eine ähnliche Rendite aufweist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.