Nanjing Securities Aktie: Alles nach Plan!

Nanjing Securities: Anleger-Stimmung und Branchenvergleich neutral

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nanjing Securities war in den letzten zwei Wochen laut unserer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien eher neutral. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral", so die Meinung unserer Redaktion.

Auch bei der Kommunikationsfrequenz und der Stimmungslage konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie auch hier als "Neutral". Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse der Nanjing Securities-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,98 CNH um -4,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (8,38 CNH) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 8,09 CNH, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,74 Prozent, was 0,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Kapitalmärkte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 4,69 Prozent, und Nanjing Securities befindet sich aktuell 2,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auch in diesem Vergleich als "Neutral" bewertet.

