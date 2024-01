Nanjing Sample Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Aktie von Nanjing Sample zeigt gemäß der Dividendenrendite eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Mit 0 Prozent liegt die Dividendenrendite 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,12 HKD verläuft. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 1,02 HKD, was einem Abstand von -67,31 Prozent entspricht und somit die Bewertung "Schlecht" erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von 1,27 HKD um -19,69 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Nanjing Sample-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden, erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Nanjing Sample daher mit "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 128,92 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 53 liegt. Mit einem Abstand von 139 Prozent zum Branchendurchschnitt wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.