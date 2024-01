Nanjing Sample Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Nanjing Sample-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs niedriger ist als bei anderen Unternehmen in der Branche der elektronischen Geräte und Komponenten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 128,92 auf, was 141 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie verhältnismäßig teuer ist und deshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,03 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,02 HKD weicht somit um -66,34 Prozent davon ab. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Schlusskurs von 1,22 HKD eine "Schlecht"-Bewertung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Nanjing Sample-Aktie in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.