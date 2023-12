Nanjing Sample Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Nanjing Sample hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -13,96 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -48,73 Prozent für Nanjing Sample führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,31 Prozent, wobei Nanjing Sample 52,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Nanjing Sample neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Nanjing Sample in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Sample beträgt 128, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 53,8) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Nanjing Sample somit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Nanjing Sample eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ist die Performance von Nanjing Sample in den vergangenen 12 Monaten im Branchen- und Sektorvergleich schlechter als der Durchschnitt, die Stimmung neutral und das Unternehmen wird fundamental als überbewertet eingestuft.