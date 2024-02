Nanjing Sample Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Nanjing Sample liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -75,27 Prozent niedriger. Dies entspricht einer Differenz von mehr als 54 Prozent. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -20,88 Prozent lag, liegt Nanjing Sample mit einer Rendite von -75,27 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nanjing Sample wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Nanjing Sample-Aktie bei 2,66 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1,01 HKD liegt, was einem Abstand von -62,03 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 1,05 HKD, was einer Differenz von -3,81 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Sample mit einem aktuellen Wert von 128 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (Durchschnitt KGV von 51) als überbewertet anzusehen. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.