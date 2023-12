Nanjing Sample Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Nanjing Sample-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt dieser aktuell 3,25 HKD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 1,03 HKD, was einer Abweichung von -68,31 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,43 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -27,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Nanjing Sample-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,69 Prozent verzeichnete, was 55,07 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,26 Prozent, wobei Nanjing Sample aktuell 49,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividende besitzt Nanjing Sample eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 5,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment wird als wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie betrachtet. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Ausschläge in Bezug auf die Aktie von Nanjing Sample. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie. Insgesamt löst dieser Umstand eine "Neutral"-Bewertung aus, sodass die Analyse des Anleger-Sentiments zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.