Nanjing Sample Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Nanjing Sample zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich der Informationstechnologie. Mit einer Rendite von -75,27 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch in der Branche für elektronische Geräte und Komponenten liegt die Rendite mit 54,88 Prozent deutlich darunter, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Nanjing Sample nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Mit einem KGV von 128,92 liegt es insgesamt 147 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 52,21. Daher erhält die Aktie eine negative Einstufung in Bezug auf die Fundamentalanalyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Nanjing Sample derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 %. Damit erhält das Unternehmen eine negative Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Signale. Der Aktienkurs liegt mit 0,98 HKD 62,45 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 2,61 HKD. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Kurs mit 1,04 HKD um -5,77 Prozent darunter. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein negatives Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Bewertung der Aktie von Nanjing Sample auf Basis der vergangenen Performance, der fundamentalen Analyse, der Dividendenrendite und der technischen Analyse.