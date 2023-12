Nanjing Sample Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Aktie von Nanjing Sample zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,29 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,85 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -74,16 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,5 HKD, was einem Abstand von -43,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" verzeichnete die Aktie von Nanjing Sample im letzten Jahr eine Rendite von -62,69 Prozent, was 56,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite sogar um 49,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen war gering und führte daher ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird dem langfristigen Stimmungsbild also die Note "Neutral" vergeben.

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der den Auf- und Abwärtstrend der Aktie in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 100 und einem RSI25 von 85,71 wird die Aktie auf diesem Niveau als "Schlecht" eingestuft. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie von Nanjing Sample.