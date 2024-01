Nanjing Red Sun wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Nanjing Redsun liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 16 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von -23,55 Prozent. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -7,39 Prozent, wobei Nanjing Redsun mit einer Rendite von -16,16 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nanjing Redsun-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Vergleicht man dies mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 56,9, so ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nanjing Redsun.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Nanjing Redsun in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nanjing Redsun derzeit bei 8,86 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,2 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,58 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.