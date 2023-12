Nanjing Red Sun, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nanjing Redsun wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nanjing Redsun im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,91 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Redsun liegt bei 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf einem ähnlichen Niveau liegt und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nanjing Redsun aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich eine neutrale Einstufung.

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass sowohl das Anleger-Sentiment, die Dividende, das Kurs-Gewinn-Verhältnis als auch der Relative Strength Index (RSI) neutral bewertet werden.