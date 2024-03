Nanjing Red Sun Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Nanjing Redsun: Analyse der Aktie

Die Nanjing Redsun Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Nanjing Redsun eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen und entspricht daher einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für Nanjing Redsun eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Redsun mit einem Wert von 33,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Nanjing Redsun weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Nanjing Redsun eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite, "Gut" hinsichtlich des Sentiments und Buzz, "Neutral" auf fundamentaler Ebene sowie "Neutral" im Hinblick auf den Relative Strength Index.