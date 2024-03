Nanjing Port Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten Wochen gab es bei Nanjing Port eine deutliche Verschiebung der Stimmung in Richtung Negativität. Dies spiegelt sich wider in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen und negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nanjing Port liegt bei 64,71, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Nanjing Port mit 6,1 CNH inzwischen -3,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral", während auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" erfolgt.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Port bei 23,61, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.