Nanjing Port Aktie: Jetzt geht’s rund!

Mit einer Dividendenrendite von 1,04 Prozent liegt Nanjing Port 1,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als ein unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nanjing Port von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem wir die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet haben, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Nanjing Port liegt bei 41,94, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nanjing Port verläuft aktuell bei 6,99 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,48 CNH und hat damit einen Abstand von +7,01 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer aktuellen Differenz von +6,7 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".