Nanjing Port Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Internet kann eine starke Wirkung auf die Stimmung haben und diese sogar beeinflussen. Die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Nanjing Port wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Nanjing Port um 1,41 Prozent über dem Durchschnitt. Die Verkehrsinfrastruktur-Branche weist eine durchschnittliche Rendite von -0,44 Prozent auf, wobei Nanjing Port ebenfalls mit 1,86 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Nanjing Port schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,27 Prozentpunkte (1,04 % gegenüber 2,31 %), was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Nanjing Port mit 7,13 CNH um +0,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2,15 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral eingestuft.