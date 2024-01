Nanjing Port Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse für die Nanjing Port-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,98 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,39 CNH liegt, was einer positiven Abweichung von 5,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 7,13 CNH, was nur einer geringen Abweichung von 3,65 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Nanjing Port auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,41 Prozent, was 0,28 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Rendite jedoch um 1,78 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nanjing Port zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 27, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Nanjing Port-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Neutral".