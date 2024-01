Nanjing Port Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Nanjing Port beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,04 Prozent und liegt mit 0,46 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,57) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Nanjing Port daher als "Neutral".

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Nanjing Port eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Nanjing Port führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Nanjing Port liegt der 7-Tage-RSI bei 45,07 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,66), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Port liegt bei einem Wert von 27. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus Sicht fundamentaler Kriterien führt.